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Париж-2024

Сегодня, 20:20

Члены Конгресса США призвали МОК не допускать глумления над христианством

Алина Савинова
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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30 членов Конгресса США направили главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой официально осудить глумление над христианством во время церемонии открытия Олимпиады в Париже и принять необходимые меры во избежание подобных ситуаций.

Американские конгрессмены и сенаторы подчеркнули, что Игры должны чествовать атлетов, а не оскорблять ту или иную веру.

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«Мы призываем вас принять немедленные меры и внести поправки в Правило 55 Олимпийской хартии, чтобы ни одна религия больше никогда не становилась объектом насмешек в рамках церемоний открытия или закрытия Игр. МОК должен официально осудить произошедшее в Париже глумление над одним из самых священных эпизодов христианской веры. Затем МОК должен внести официальные изменения, чтобы подобная разжигающая рознь демонстрация не повторилась», — приводит ТАСС текст письма.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Во время шоу была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Многие известные личности и пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной сценой с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

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Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения. Также шоу раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, принес извинения из-за «определенных моментов» на открытии Игр-2024 в Париже.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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