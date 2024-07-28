AFP: в сеть слили данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024

Персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, были украдены и опубликованы в социальных сетях, сообщает AFP.

По данным источника, в сети появились данные результатов анализов крови атлетов из Израиля, их логины и пароли в различных сервисах, а также информация о военной службе. Кто именно смог заполучить личные данные не уточняется.

Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) пытается добиться удаления этой информации. AFP сообщает, что некоторые платформы уже отказали в удалении данных.

25 июля перед матчем команды Израиля по футболу против сборной Мали (1:1) на Олимпийских играх в Париже был освистан гимн Израиля. Также по всему стадиону были развешаны десятки палестинских флагов.

Ранее сообщалось, что делегацию сборной Израиля на Олимпиаде круглосуточно будет охранять спецназ.