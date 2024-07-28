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Париж-2024

Сегодня, 03:45

AFP: в сеть слили данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024

Во Франции пытаются удалить личные данные израильских спортсменов
Ана Горшкова
Корреспондент
Израильские болельщики на Олимпиаде-2024.
Фото Reuters
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Персональные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Париже, были украдены и опубликованы в социальных сетях, сообщает AFP.

По данным источника, в сети появились данные результатов анализов крови атлетов из Израиля, их логины и пароли в различных сервисах, а также информация о военной службе. Кто именно смог заполучить личные данные не уточняется.

Французское управление по борьбе c киберпреступностью (OFAC) пытается добиться удаления этой информации. AFP сообщает, что некоторые платформы уже отказали в удалении данных.

25 июля перед матчем команды Израиля по футболу против сборной Мали (1:1) на Олимпийских играх в Париже был освистан гимн Израиля. Также по всему стадиону были развешаны десятки палестинских флагов.

Ранее сообщалось, что делегацию сборной Израиля на Олимпиаде круглосуточно будет охранять спецназ.

Парижская полиция охраняет Олимпийскую деревню. «Угроза может исходить откуда угодно». Охрана израильской делегации — головная боль организаторов Олимпиады

Олимпиада
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