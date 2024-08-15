Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:40

Дегтярев рассказал, что Россия не планирует разрывать отношения с МОК

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия не планирует разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы дверью хлопать не будем, мы из МОК не уходили, МОК отправил нас и белорусов под санкции. Уверен, что ситуация изменится, а мы и белорусские атлеты вернемся в МОК», — заявил Дегтярев в ходе выступления на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?» — цитирует Дентярева РИА «Новости».

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

Источник: РИА Новости
4
Обсудить
Читайте также
Роналду и Шейк состояли в отношениях пять лет
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лопырева — об Олимпиаде: «У наших спортсменов украли мечту. Верю, что мы еще споем наш гимн все вместе»