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Париж-2024

Сегодня, 11:12

Дегтярев: «Болею за россиян на Олимпиаде. И всем советую»

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что болеет россиян на любых соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Париже.

«Как болельщик всегда болею за наших. Не раз говорил, что не разделяю шельмование атлетов, которые поехали в Париж в нейтральном статусе. Они не перестают быть нашими. Карьера атлета высшего уровня мастерства очень скоротечна, и они не виноваты в том, что МОК таким образом поступает, поэтому я болею за наших везде и всегда. И всем советую», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

На Игры в Париже были допущены 15 россиян, которые представляли 5 видов спорта: теннис, плавание, прыжки на батуте, греблю на байдарках и каноэ, велоспорт. Сербряную медаль на Олимпиаде завоевали в женском парном разряде теннисситки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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