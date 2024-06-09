Дегтярев: «Мы остаемся в олимпийском движении»

Министр спорта РФС Михаил Дегтярев поделился мыслями о недопуске россиян в некоторых видах спорта до международных соревнований.

«Никакой изоляции нет. Есть дискриминация наших спортсменов и недопуск на некоторые международные соревнования», — приводит «КП Спорт» слова Дегтярева.

Министр спорта также обозначил именно вопросы, на которые МОК не дает ответа России.

«Если это политика, тогда признайте, что нас отстраняют по политическим мотивам, тогда это политическая дискриминация, вероломная. Если про допинг речь, то мы все исправили, давайте с этим заканчивать. Аккредитуйте нашу лабораторию РУСАДА. Наши агентство и лаборатория лучшие в мире. Мы готовы вести диалог. Но вопрос спецоперации не обсуждается. Спортсмены к этому отношения не имеют. Это вопрос политический», — добавил он.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.