Депутат ЛНР Уваров: «Олимпиада — уже не про спорт. Никакая олимпийская хартия не соблюдается»

Депутат ЛНР Максим Уваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Париже.

«Олимпиада уже не про спорт. Теперь она больше похожа на политическое мероприятие. Никакая олимпийская хартия не соблюдается. Как Игры могут считаться проведенными, когда страна, которая всегда боролась за первое место в олимпийском зачете, отсутствует? Могут ли спортсмены, которые выиграют Олимпиаду в Париже, считать, что действительно достойно заняли место на пьедестале? Считаю, нет. Пусть это будет на совести тех стран, которые все это устроили. Если спортсмены победили в отсутствие конкуренции, то, значит, они не пользуются олимпийскими принципами в своей жизни», — сказал Уваров «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.