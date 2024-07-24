Депутат ЛНР Уваров поделился мнением об отказе российским журналистам в освещении Олимпиады

Депутат ЛНР Максим Уваров в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию о том, что власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Олимпиада должна подсвечиваться теми, кто ее устраивает. Мы понимаем, что провокационные вопросы не должны задаваться. Они переживают, что наши журналисты что-то увидят, послушают. И им легче их убрать и сделать прекрасное всеобщее праздничное настроение и транслировать это по всем каналам. Да ради бога! Мы же не против. Пусть у вас будет все хорошо. Но вы назвали журналистов «шпионами», в чем нет никаких доказательств. Это глупо. Такой бренд демократии — это ярмо, которое тянет махровую Европу» — сказал Уваров «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.