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Париж-2024

Сегодня, 07:06

Булыкин: «Косяков на Олимпиаде очень много, но их будет еще прилично»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин удивлен количеством негативных моментов, произошедших на Олимпийских играх-2024.

«Олимпиада мне интересна, это праздник спорта, люди съезжаются со всего мира посоревноваться. Жалко, что наши не в полном составе, но поболеем как минимум за теннисистов. Но и посмотреть олимпийский футбол тоже неплохо, понять, чья молодежь сейчас показывает хороший футбол.

Там много за что можно предъявлять претензии французам. И за поезда, и за самолеты, и за гостиницы, в которых забастовки. Там очень много проблем. Но я думаю, что будут пытаться все это нивелировать хорошими спортивными событиями. Но уже понятно, что это будет тяжело сделать и косяков на Олимпиаде очень много. Посмотрим, как все будет двигаться дальше, потому что даже в самой Франции противников Олимпиады очень много, население не очень хорошо относится к проведению соревнований в стране. В матче Аргентины действительно произошло из ряда вон выходящее событие, когда болельщики устроили беспорядки на стадионе и забросали игроков петардами. Это не красит Игры, но таких косяков будет еще прилично», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

 
Корабли и&nbsp;лодки на&nbsp;церемонии открытия Олимпиады. Какой будет церемония закрытия? Может, поплывут обратно? Голышак — об открытии Олимпиады-2024
Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
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