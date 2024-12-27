Губерниев: «Разочарование года — это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что для него стало разочарованием в 2024 году.

«Разочарование года — это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду. Но сделаю здесь оговорку: не считаю позицию борцов и дзюдоистов трусливой. Потому что они все сделали, отобрались на Олимпиаду и приняли решение не ехать. Это их позиция, я ее уважаю, потому что там выбивали сильных. Но были люди, например, в гимнастике или в плавании, которые боялись и затуманивали спортсменам мозги. Ребят, если вы и дальше так будете позиционировать себя, то планета будет крутиться без вас», — сказал Губерниев «СЭ».

На Олимпийских играх-2024 в Париже участвовало 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.