Губерниев: «Наши олимпийцы — полноправные участники Олимпиады. О притеснениях говорят бестолковые люди»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет ограничивать российских и белорусских спортсменов в общении с журналистами.

«Было понятно, что российским спортсменам разрешат общение с любыми СМИ на Играх. То, что наших спортсменов на Олимпиаде будут притеснять, — это большое вранье и выдумки! И говорят об этом бестолковые люди. Они будут абсолютно равными со всеми остальными по условиям питания, проживания и общения. Единственное, к сожалению, чего у нас не будет, — флага и гимна. Но их не было на протяжении последних трех олимпиад. Притеснения русских в Париже началось с Сафонова, которого «ПСЖ» забрал за 20 миллионов ровным счетом для того, чтобы над ним издеваться. Других же целей там нет, правильно? Поэтому, что касается наших олимпийцев, — это абсолютно нормальная новость. Они такие же полноправные участники Олимпиады. Никакой сегрегации не вижу», — сказал Губерниев «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.