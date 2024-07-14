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Париж-2024

Сегодня, 18:15

Свищев поддержал Плющенко: «Нельзя навязывать свое мнение, даже если ты депутат Госдумы»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Евгения Плющенко, к которому обратилось несколько чиновников с просьбой поддержать неучастие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Спорт оказался политическим инструментом в нынешних реалиях. Согласен с Плющенко в том, что нужно уважать спортсменов, которые выбрали участие в Играх под нейтральным статусом. Об этом говорил и президент нашей страны. У каждого спортсмена своя судьба. Навязывать свое мнение, даже если ты являешься депутатом Госдумы, это несправедливо по отношению к спортсменам», — сказал Свищев «СЭ».

На Олимпиаду в Париже россиян допустили в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На соревнования поедет 15 спортсменов, принявших приглашение МОК. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Дмитрий Свищев
Евгений Плющенко
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