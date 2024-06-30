Депутат Госдумы Свищев: «Уверен, что Олимпиада в Париже будет скучной и неинтересной»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Олимпийские игры-2024 в Париже не вызовут большого зрительского интереса из-за отсутствия на турнире сборной России.

«Вокруг Олимпиады в Париже нет такого ажиотажа, как раньше. Оно и понятно — там не будет сборной России, не будет наших сильнейших спортсменов. Они ведь себе только хуже делают, не допуская Россию. Уверен, что Олимпиада в Париже будет скучной и неинтересной», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и в индивидуальном порядке.