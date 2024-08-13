Драчев назвал позором и вакханалией Олимпиаду в Париже

Призер олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением об Играх-2024 в Париже.

«Не смотрел Олимпиаду, живу в деревне и решил оградить себя от этого позорища. Почему тогда позор? Потому что наших там нет. Что за Олимпийские игры без одной из сильнейших команд мира?

«Я приверженец того, что Олимпиада должна быть Олимпиадой, спорт — спортом, не должно быть этой всей вакханалии. Мне неинтересно было на это смотреть. И правильно сделали практически все наши сильнейшие спортсмены, что отказались от выступления, я сразу говорил, что на таких условиях этого категорически нельзя делать. Да и церемония открытия — тоже позорище, судя по тому, что удалось прочесть на эту тему», — приводит слова Драчева ТАСС.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США, завоевавшая 126 медалей разной пробы.