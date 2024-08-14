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Париж-2024

Сегодня, 17:05

Монсон: «Не смотрел ни одной минуты Олимпиады, потому что большинства российских спортсменов там не было»

Зарина Халимхонова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от Олимпиады в Париже.

«Не смотрел ни одной минуты Олимпиады, потому что большинства российских спортсменов там не было. Возьмем, к примеру, борьбу. Россия — лучшая страна в мире по борьбе. К тому же это мой любимый вид спорта на Олимпиаде. И ни один российский спортсмен не участвовал в соревнованиях. Так что завоевать олимпийскую медаль в каком-то виде спорта, когда лучшая страна или одна из лучших стран в этом виде спорта не представлена из-за санкций или не может выступать под своим флагом, цветами или гимном, значит гораздо меньше. В общем, очень разочарован Олимпиадой. Они позволили политике выйти на спортивную арену. А ведь именно в этом и заключается смысл Олимпийских игр: проявлять спортивное мастерство, пожимать руки, обниматься и обмениваться формой друг с другом, идти вместе на параде в знак всемирного единства», — сказал Монсон «СЭ».

На Играх в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. В активе сборной России одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде.

Олимпиада
Джефф Монсон
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