Запашный: «Олимпиада себя дискредитировала. Надо полностью разгонять МОК»

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» отсутствие интереса к Олимпийским играм в Париже.

«Интереса к Олимпиаде нет вообще. Если бы мне сказали, что Олимпийские игры уже прошли, я бы даже не интересовался, кто стал чемпионом. Не интересно, потому Олимпиада себя дискредитировала. Надо полностью разгонять МОК. И либо вводить другую организацию, либо полностью менять руководство международного олимпийского комитета», — сказал Запашный «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.