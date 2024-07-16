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Париж-2024

Сегодня, 19:09

Екимов: «Отказов от участия в Олимпиаде у наших трех велогонщиков нет»

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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов подтвердил участие отечественных спортсменов в Олимпиаде в Париже. Приглашение на Игры от МОК получили Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

— Отказов от участия у наших трех гонщиков нет — все они едут на Игры в Париж, все идет по плану. Дронов и Сырица приедут во Францию 24 июля. Иванченко прибудет на Олимпиаду позже, из-за разрыва между первой дисциплиной и групповой гонкой 8 дней. Зачем ей там болтаться и сидеть?

Дополнительных бумаг от МОК не поступало, да и наша федерация тут ни при чем, мы ведем только подготовительную работу. Все, что надо подписать, гонщики подписывают сами, но мы с ними на связи, и ничего подобного не было, — сказал Екимов Sport24.

Олимпиада в Париже продет с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях от России примут участие 15 спортсменов.

Источник: Sport24
Велоспорт
Вячеслав Екимов
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