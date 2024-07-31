Экс-футболист «Спартака» Ребко: «Олимпиада мне совершенно неинтересна»

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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко рассказал о своем отношении к Олимпиаде в Париже.
«Какое мое отношение к Олимпиаде? Мне этот турнир совершенно неинтересен. Не смотрю соревнования и не собираюсь», — цитирует Ребко «РБ Спорт».
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.
На данный момент больше всего золотых медалей у сборной Китая (8). По общему количеству наград лидируют США (27).