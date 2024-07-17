Чесноков: «Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, экс-теннисист Андрей Чесноков считает, что проводить турниры Олимпийских игр в реке Сена в Париже небезопасно.

13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в гидрокостюме за две недели до открытия Олимпийских игр, чтобы доказать пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

«Я часто бываю во Франции, приезжаю туда на турниры, иногда кому-то помогаю из теннисистов. Конечно, я видел, в каком состоянии находится Сена, и ни за что бы не рискнул в ней плавать. Уверен, проводить какие-то соревнования в ней совершенно небезопасно. Политики могут сколько угодно плавать в Сене в костюмах, рассказывать, как они очищают реку, но я бы воздержался от этого занятия», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В феврале во время церемонии открытия Олимпийской деревни, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов искупаться в Сене ради доказательства чистоты воды.