Эксперт объяснил причину бракованных медалей Олимпиады в Париже

Российский ювелир и создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель рассказал о причинах низкого качества медалей, врученных на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее многие спортсмены пожаловались на качество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Сообщалось, что многие из них вернули награды в Оргкомитет.

«Это ошибка производителя. Но нужно понимать, что везде существует лоббизм — кто-то протащил своих. Именно поэтому не всегда изготовлением занимаются профессионалы, такое и у нас случается, в этом нет ничего удивительного. Но и организаторы тоже несут ответственность за это: как можно было выбрать производителя, не проверив качество образца?» — приводит слова Майзеля ТАСС.

Летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.