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Париж-2024

Сегодня, 10:50

Исинбаева не сможет стать почетным членом МОК

Руслан Минаев
Елена Исинбаева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не может претендовать на получение статуса почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК отметили, что такой статус может получить только человек с 10-летним опытом работы в организации. Исинбаева является членом комитета с 2016 года.

«Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии спортсменов, избранных на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, истечет с закрытием Олимпийских игр 2024 года в Париже», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

19 июля стало известно, что Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК.

Елена Исинбаева. Почему Исинбаева покидает МОК? На спортивном олимпе скоро не останется россиян

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Елена Исинбаева
МОК
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