Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:56

Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его ехать на церемонию открытия Олимпиады-2024

Telegram Дзен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его посещать церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Макрон приглашал меня на мероприятие, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне «дедушка, не стоит этого делать». Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду» (запрещенная в России экстремистская организация — Прим. «СЭ»). Я согласился с ней и сказал, что не поеду.

Политик добавил, что при первой возможности позвонит папе Римскому и поделится с ним критикой церемонии открытия. Эрдоган подчеркнул, что фрагменты мероприятия оскорбили не только христианский, но и мусульманский мир.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада
2
0
Читайте также
Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
В Свердловской области загорелся цех по производству химматериалов
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Чем еще запомнилось открытие Олимпиады кроме пародии на «Тайную вечерю». Разбор
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

В МОК объяснили бездействие в конфликте НОК Израиля и Палестины уходом от политики

Немецкий десятиборец Эйтель снялся с Олимпиады из-за коронавируса