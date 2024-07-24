Коротышкин — о плакате Сомова и Баха: «Мы все за мир, но Олимпиада не место для политических лозунгов»

Чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин прокомментировал совместное фото соотечественника Евгения Сомова и президента МОК Томаса Баха.

«Не мне судить о действиях Евгения. Олимпийские игры изначально идут с условиями о том, что политические лозунги не могут быть озвучены на спортивных мероприятиях. Показывая какие-то плакаты и агитируя за что-то, ты выражаешь свою политическую точку зрения. Когда Милорад Чавич вышел на соревнования с футболкой, где было написано, что Косово — это часть Сербии, его дисквалифицировали, потому что это политическая точка зрения на спортивном мероприятии.

Для меня превращение Олимпиады в место для политических лозунгов излишне. Это прежде всего соревнование разных стран и единственное спортивное мероприятие, где не велись дискуссии на тему, кто прав, а кто виноват. В данном случае и Томас Бах повел себя так, как не должен был на Олимпиаде. Мы все за мир, и это даже не обсуждается, но Олимпиада задумывалась не для того, чтобы решать на ней политические вопросы», — цитирует Vprognoze.ru Коротышкина.