Сегодня, 11:15
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении на Олимпиаде в Париже боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, проваливших гендерный тест.
— Слышал про ситуацию со спортсменками, проваливавшими гендерный тест?
— Да, у нас спортсменка проиграла одному из этих трансгендеров. Думаю, это плохо.
— Плохо, что таких людей допускают к Олимпиаде?
— Да. Если мужчина дерется с женщиной, это неправильно, — сказал Файзуллаев «СЭ».
Хелиф и Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024.
(Константин Передерий)