Федерация прыжков на батуте России оспорит в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отказать ему в предоставлении нейтрального статуса.

«У нас был отказ в нейтральном статусе, на это была подана апелляция», — сказал Макаров ТАСС.

CAS проведет слушания по этой апелляции 5 июня. В тот же день суд рассмотрит апелляцию тренера Дианы Тимеркаевой, которой Международная федерация гимнастики (FIG) также отказала в нейтральном статусе. Ранее право выступать на международном уровне получили прыгуны на батуте Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.