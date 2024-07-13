Источник: федеральные каналы не будут показывать Олимпиаду в Париже

Первый канал и «Россия 1», входящий в холдинг ВГТРК, не будут показывать Олимпиаду в Париже, сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении.

Ранее обсуждался вопрос о показе отдельных соревнований на каналах холдинга «Матч ТВ». Однако, как только стало понятно, что на Игры поедет всего 15-16 россиян, представляющих не самые рейтинговые виды спорта, от данной идеи отказались. Не планируют приобретать права на Олимпиаду и он-лайн сервис Okko.

«Мы считаем, что с учетом отстранения российских спортсменов, это событие не представляет большого интереса для аудитории в России», — сообщили РБК в пресс-службе Okko.

Ранее сообщалось, что холдинг VK ведет переговоры с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» по покупке digital-прав на трансляцию Олимпиады. Однако в социальной сети подчеркнули, что непосредственно соревнования показываться не будут.

«В VK Видео будет доступна специальная вкладка с эксклюзивным контентом, посвященным Олимпиаде: студии с обсуждениями, экспертные комментарии, интервью. Приобретать права на трансляцию Олимпиады VK Видео не планирует», — сообщили Sports в пресс-службе VK.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.