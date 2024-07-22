Фетисов назвал подачкой МОК трансляцию Олимпиады для россиян: «Лучше бы нашим ребятам разрешили участвовать»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на организацию трансляций Олимпиады в Париже на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нас выгнали оттуда. А мы там будем смотреть. Зачем это. Для чего это нам нужно. Лучше бы нашим ребятам разрешили участвовать, а не подачки нам какие-то подбрасывали. Смотреть не буду. Думаю, что это неправильно в этой ситуации наблюдать за тем, откуда нас выгнали без всяких обоснованных до конца решений. Все это время какими-то подачками занимались, будоража общество и спортсменов с тренерами. Это мое мнение, наверное, имею право на это. Смотреть на то, как будут изгаляться все остальные, те же спортсмены... То что было в свое время придумано людьми, чтобы объединяться во время любых разных непростых ситуациях...» — сказал Фетисов «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.