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Париж-2024

Сегодня, 20:10

Фетисов отреагировал на нейтральный статус россиян на Олимпиаде-2024

Вячеслав Фетисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum рассказал, как относится к нейтральному статусу российских спортсменов на предстоящих Играх в Париже.

«Считаю, что в этом виноваты не спортсмены, а наши спортивные чиновники. Было понятно, что все эти решения Запада направлены на раскол нашего общества. Они же отрезали эту надежду как ниточку, на которой все держалось. Нам надо было сразу сказать, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Но мы тянули до последнего, надеясь на доброту и снисходительность. В итоге пришли туда, куда пришли. Понятно, что во времена Холодной войны мы встречали наших спортсменов как героев, но сейчас — совершенно другая ситуация. Сегодня за флаг и за гимн страны наши ребята проливают кровь», сказал депутат.

При этом Фетисов отметил, что решение об участии в Олимпиаде принимать должен сам спортсмен.

«Я как профессионал понимаю, что век спортсмена недолог, и что у них есть детские мечты выступить на этих соревнованиях. Считаю, что спортсмен должен сам принимать решение, хочет он быть в такой ситуации или нет. То же самое сказал наш президент. Но тогда пусть они не обижаются, если кто-то сочтет их не разведчиками в тылу врага, а предателями», — добавил он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: ИА Regnum
Вячеслав Фетисов
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