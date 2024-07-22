Фетисов поделился мнением об отношении иностранных спортсменов к участию россиян в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об иностранных спортсменах.

«Не встретил ни одного спортсмена, который сказал бы: «Слушайте, давайте-ка мы сделаем все, чтобы российские и белорусские спортсмены выступили на Олимпиаде». Ни один, насколько я знаю. Так что за кем там смотреть», — сказал Фетисов «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.