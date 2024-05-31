Фетисов сравнил с разведчиками россиян, которые поедут на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что российских спортсменов, которые будут выступать на предстоящих Играх в Париже, можно будет сравнить с разведчиками, находящимися в тылу врага.

«Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет. Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие еще дополнительные «мульки» нам предложат со стороны организаторов. Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить», — сказал Фетисов ТАСС.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы смогут выступить на турнире, только получив от МОК нейтральный статус.