Фигуристка Синицина назвала цирком открытие Олимпиады в Париже

Фигуристка Виктория Синицина опубликовала в Telegram-канале, приложив видео выступления артистов на церемонии открытия Олимпиады.

«Простите, но меня просто бомбит. Куда катится мир? Когда Олимпийские игры стали цирком? Где настоящее противостояние талантливых спортсменов? Я, в принципе, не хотела даже смотреть открытие и вообще что-то говорить, но когда увидела эти видео, меня просто начало все это тревожить! Такие шоу обесценивают все, что делали спортсмены и другие страны, проводящие Игры на протяжении многих лет. Что у людей в голове... какая-то пропаганда. Возможно, со мной кто-то не согласится, но... это ненормально друзья!» — написала чемпионка мира в танцах на льду.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.