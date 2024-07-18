Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

Французским полицейским запретили жевать жвачку на службе ради сохранения имиджа страны во время проведения Олимпийских игр. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

Министр на брифинге подчеркнул, что стражи правопорядка не должны пользоваться мобильными телефонами. При общении с туристами полицейские обязаны сохранять спокойствие и поддерживать образ гостеприимной Франции.

«На кону серьезный репутационный момент. Не стесняйтесь быть вежливыми и улыбаться. За нами будет следить весь мир. У вас никогда не будет шанса произвести хорошее первое впечатление во второй раз», — отметил Дарманен.

Для обеспечения безопасности Игр ежедневно будут задействованы в среднем около 35 тысяч полицейских и 18 тысяч солдат.

Летняя Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.