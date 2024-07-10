Французский актер Белль раскритиковал Олимпиаду: «О подготовке можно было позаботиться заранее»

Звезда фильма «13-й район» Давид Белль в интервью «СЭ» поделился своим видением Парижа в преддверии летней Олимпиады.

— Как парижанин вы заметили, что город перекопан или, наоборот, похорошел?

— Странно видеть, когда за 5-6 месяцев до Олимпиады мы были озабочены тем, как сделать город чистым и привести его в порядок. Париж можно улучшать, но мне кажется, сейчас есть более важные темы, которые заслуживают внимания. И что я замечаю точно — народу в Париже становится все больше. Становится сложнее с дорожным движением, перенаполненность людьми. Вдруг жители города обнаруживют, что повсюду идут работы из-за Олимпийских игр... Это им может мешать. Думаю, о таких вещах мы могли бы побеспокоиться гораздо раньше.

— Понимаю, что вы вне политики, но стереотипное представление о Париже у россиянина — там много мигрантов, проблем полно, это уже не старая добрая Европа XX века. Как бы вы прокомментировали такой взгляд?

— Понимаю его. Я был влюблен в тот город, который существовал раньше. Париж в прошлом был волшебным. Улицы, люди, архитектура... У меня нет ощущения, что прогресс и технологии его продвинули вперед, что они сделали его лучше. Они [власти] сейчас пытаются найти способы изменить ситуацию, но кажется, не сильно получается. Есть ощущение, что все не так, как раньше. Проблемы с трафиком не удается облегчить, в пробках, знаете, не так и комфортно. Люди постоянно в стрессе.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты будут выступать в олимпийском турнире в нейтральном статусе.