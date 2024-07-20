Французский политик Филиппо сравнил Париж с тюрьмой из-за введения ограничений перед Олимпиадой

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж стал похож на тюремный лагерь после введения ограничений на передвижение в преддверии Олимпийских игр-2024.

Ранее сообщалось, что начиная с четверга в центре столицы Франции ограничили пешеходное движение, установив «периметр безопасности» со входом по QR-коду.

«Проехав вчера по Парижу (отказавшись, разумеется, от оформления каких-либо пропусков!), я убедился, что столица превратилась в тюремный лагерь! Это неслыханно нигде в мире», — цитирует Филиппо РИА Новости.

По его словам, некоторые полицейские находят абсурдной происходящую в городе ситуацию.

«Некоторые из полицейских, с которыми я разговаривал, сказали мне, что осознают всю абсурдность того, что им приходится делать (тратить свое время на досмотр людей по дороге домой). Но, к сожалению, они все равно это делают!» — отметил политик.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.