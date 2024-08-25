Гайич считает, что золото Джоковича и бронза баскетболистов на Олимпиаде равнозначны для Сербии

Футболист ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о золоте теннисиста Новака Джоковича и бронзе сербских баскетболистов на Олимпиаде в Париже.

«Каждая медаль на Олимпиаде важна для Сербии, ведь мы еще переживали и за баскетболистов, и за ватерполистов. Небольшая страна, но очень много медалей. Я считаю медали Джоковича и баскетболистов равнозначными, если бы было золото в баскетболе, конечно, было бы лучше, но мы попали на США в полуфинале, так что такая бронза считается как золото», — цитирует футболиста ТАСС.

Джокович в финале теннисного турнира на Олимпийских играх-2024 обыграл испанца Карлоса Алькараса. Сборная Сербии по баскетболу в полуфинале уступила американцам, а в матче за третье место победила команду Германии.