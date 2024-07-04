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Париж-2024

Сегодня, 21:55

Гатилов: «К сожалению, Бах и его соратники предали идеалы олимпийского движения»

Алина Савинова
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Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что глава МОК Томас Бах предал идеалы олимпийского движения.

«К сожалению, Томас Бах как руководитель МОК, да и все его соратники предали идеалы олимпийского движения. Я просто не могу сказать иначе. То, что они делают, идет вразрез с принципами налаживания олимпизма и развития спорта. Данная тема постоянно поднимается и у нас в рамках Совета по правам человека. Буквально на днях приняли совместное обращение, под которым подписались 14 стран, в пользу деполитизации спорта и предоставления всем равных возможностей участия в спортивном движении в целом и олимпийском в частности. Это заявление достаточно весомо прозвучало в Женеве в рамках сессии ООН по правам человека. Мы данную тему постоянно поднимаем и продолжим это делать», — цитирует Гатилова RT.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 11 августа, только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев. При этом представителям России и Белоруссии запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр 2024 года.

Источник: RT
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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