Гимнаст Маккленахан протестировал «антисекс-кровать» на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 18:51
Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал «антисекс-кровать» из Олимпийской деревни в Париже.
Спортсмен опубликовал видео «теста» в соцсетях. Он попрыгал на кровати и назвал фейковыми новости о том, что они ломаются от резких движений.
«Здесь снова стоят картонные антисекс-кровати. Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали мои испытания. Возможно, я был недостаточно строг с ними...», — сказал Маккленахан перед тестом.
«Нет, они прошли тест. Это фейк, фейковые новости», — добавил ирландец после завершения «испытания».
Ранее антисекс-кровати уже были установлены в комнатах спортсменов во время Олимпиады в Токио. Тогда Маккленахан тоже попрыгал на одной из них и пришел к аналогичному выводу.
Антисекс-кровати возвращаются. МОК призывает избегать лишних контактов, но раздает презервативы