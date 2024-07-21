Гимнаст Маккленахан протестировал «антисекс-кровать» на Олимпиаде в Париже

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал «антисекс-кровать» из Олимпийской деревни в Париже.

Спортсмен опубликовал видео «теста» в соцсетях. Он попрыгал на кровати и назвал фейковыми новости о том, что они ломаются от резких движений.

«Здесь снова стоят картонные антисекс-кровати. Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали мои испытания. Возможно, я был недостаточно строг с ними...», — сказал Маккленахан перед тестом.

«Нет, они прошли тест. Это фейк, фейковые новости», — добавил ирландец после завершения «испытания».

Ранее антисекс-кровати уже были установлены в комнатах спортсменов во время Олимпиады в Токио. Тогда Маккленахан тоже попрыгал на одной из них и пришел к аналогичному выводу.

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