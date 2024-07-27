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Париж-2024

Сегодня, 21:43

Гимнастка Комова назвала провальной церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Руслан Минаев
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже.
Фото Reuters
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Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова прокомментировала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Какой ужас! Это провал. Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна. Россия — я люблю тебя», — написала Комова в соцсети.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Олимпиада
Виктория Комова
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