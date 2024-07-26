Глава МОК Бах не опасается за диверсии на железных дорогах во Франции

Президент МОК Томас Бах не опасается, что поджоги электросетей скоростных железных дорог во Франции могут отразиться на проведении Олимпийских игр-2024.

Ранее стало известно, что в Париже нарушено движение скоростных поездов. Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.

«Нет, у меня нет никаких опасений. Мы полностью доверяем французским властям. Все меры приняты, и французским властям помогают 180 других разведывательных служб по всему миру», — приводит слова Баха France Press.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.