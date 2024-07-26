Глава МОК Бах не опасается за диверсии на железных дорогах во Франции

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Президент МОК Томас Бах не опасается, что поджоги электросетей скоростных железных дорог во Франции могут отразиться на проведении Олимпийских игр-2024.
Ранее стало известно, что в Париже нарушено движение скоростных поездов. Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.
«Нет, у меня нет никаких опасений. Мы полностью доверяем французским властям. Все меры приняты, и французским властям помогают 180 других разведывательных служб по всему миру», — приводит слова Баха France Press.
Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.