Глава МОК Бах сфотографировался с российским пловцом перед началом Олимпиады-2024

Глава МОК Томас Бах сфотографировался с российским пловцом Евгением Сомовым в преддверии Олимпиады в Париже.

Снимок был опубликован на официальном сайте организации. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».

Сомов станет единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.