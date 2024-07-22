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Париж-2024

Сегодня, 21:06

Глава МОК Бах сфотографировался с российским пловцом перед началом Олимпиады-2024

Евгений Сомов.
Фото Соцсети
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Глава МОК Томас Бах сфотографировался с российским пловцом Евгением Сомовым в преддверии Олимпиады в Париже.

Снимок был опубликован на официальном сайте организации. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».

Сомов станет единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Олимпиада
Евгений Сомов
Томас Бах
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