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Париж-2024

Сегодня, 01:04

Глава МВД Франции назвал спорные сцены на церемонии открытия Игр искусством

Ана Горшкова
Корреспондент
Жеральд Дарманен.
Фото AFP
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поделился мнением о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Франция — свободная страна... Именно это подчеркнула церемония открытия. Вам могут нравиться или не нравиться определенные сцены, что было и в моем случае. Но я думаю, что не стоит понимать их как нечто иное, чем выражение свободы... Искусство, а то, что мы увидели, было искусством, всегда подвергалось критике со стороны представителей религии», — приводит слова Дарманена РИА Новости со ссылкой на France 2.

Эпизод с&nbsp;церемонии открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Я не вдохновлялся «Тайной вечерей», это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться

После церемнии открытия многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной интерпритацией «Тайной вечери» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения за меровприятие. Директор церемонии открытия Олимпиады Тьерри Ребуль заявил, что сожалеет о том, что кого-то обидели некоторые эпизоды. Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал церемонию достойной презрения.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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