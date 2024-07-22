Глава оргкомитета объяснил отказ в аккредитации на Олимпиаду в Париже волонтерам из России

Глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге заявил, что российским волонтерам отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже по решению французских властей.

«Просто из соображений безопасности некоторые из заявок не были одобрены», — цитирует Эстанге ТАСС.

В мае 2024 года п роживающие во Франции российские волонтеры написали коллективное письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой отменить запрет на их работу на Олимпиаде в Париже.

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