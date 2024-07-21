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Париж-2024

Сегодня, 13:58

Глава оргкомитета Олимпиады заявил, что россияне не подвергнутся дискриминации на Играх-2024

Сергей Разин
корреспондент
Тони Эстанге.
Фото Reuters
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Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге рассказал, что российские и белорусские спортсмены на Играх будут в безопасности.

«Мы приветствуем делегации всех спортсменов, которые отобрались на Игры и одобрены для участия международными федерациями и Международным олимпийским комитетом. Нейтральным спортсменам предоставлен такой же доступ к Олимпийской деревне, как и другим, в этом вопросе нет никакой дискриминации», — приводит слова Эстанге ТАСС.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

Источник: ТАСС
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