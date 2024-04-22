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Олимпиада

Сегодня, 19:00

Глава ВАДА Банька опроверг предположения о снисходительном отношении к китайским спортсменам

Алина Савинова
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация применяет одни и те же стандарты и процедуры независимо от национальности спортсменов.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, дали положительный результат. В их крови был обнаружен триметазидин.

«Мы применяем одни и те же стандарты и процедуры независимо от национальности спортсменов. Для тех, кто считает, что мы можем быть снисходительны к китайским спортсменам, стоит отметить, что примерно в то же время, в 2021 году, наши эксперты рассматривали другое дело. Мы также присутствовали на процессе, активно добиваясь справедливости в деле другого пловца из Китая Сунь Яна», — приводит ТАСС слова Баньки.

У всех китайских спортсменов были зафиксированы незначительные концентрации запрещенного препарата, поэтому Китайское антидопинговое агентство объявило их жертвой «стороннего загрязнения». ВАДА не стало наказывать пловцов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию китайской организации о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Источник: ТАСС
Плавание
Витольд Банька
ВАДА
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