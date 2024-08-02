Тренер команды Хабиба считает, что открытие Олимпиады в Париже не было связано со спортом

Тренер команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказал мнение относительно церемоним открытия Олимпийских игр в Париже.

«Я видел в социальных сетях церемонию открытия. И, честно говоря, из-за того, что они сделали, у всех нас есть выбор. У нас есть выбор, что смотреть. Я люблю смотреть спорт, но то, что они там показали, не было спортом, не имело ничего общего с ним. И в настоящее время я решил не смотреть это, решил не думать об этом. Так что меня это не волнует», — сказал Мендес.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.