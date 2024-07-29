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Париж-2024

Сегодня, 13:36

Глушаков считает, что спорт в Европе умирает

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Видел только одни гей-парады (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ). Непонятно, что там, — то флаги перевернуты, то еще что-то. Мне не интересны ни Олимпиада, ни прошедший чемпионат Европы по футболу», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Российский футболист отметил, что спорт в Европе умирает.

«И в целом как будто в Европе спорт умирает. Мы варимся в своей каше. Ну, не хотят нас видеть — и не надо. Не знаю, почему у меня такое отношение — оно само по себе такое, никакого заговора. Нет нас и нет, пусть играют без нас», — добавил он.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на шоу в Париже.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Олимпиада
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