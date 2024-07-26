Губерниев — в интервью NY Times: «Ответ россиян на отстранения будет: «Идите к черту»

Комментатор Дмитрий Губерниев дал интервью американскому изданию New York Times. В нем журналист раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Олимпиаде в Париже выступит только 15 россиян.

«Любой спортсмен мечтает выиграть олимпийскую медаль. И на фоне решений об отстранении россиян возникнет новый виток конфронтации, поскольку наши люди хотят расширить свои горизонты, увидеть Европу и показать миру, что они умеют. А им сейчас не дали этого сделать. Поэтому в итоге ответ этих россиян будет: «Идите к черту», — заявил Губерниев New York Times.

Олимпийские игры стартуют в Париже сегодня, 26 июля. Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.