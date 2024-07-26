Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:05

Губерниев об Олимпиаде в Париже: «Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов из-за поджога.

Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал Монпарнас.

«В Германии поезда не ходили, и это никак не повлияло на чемпионат Европы по футболу. У Парижа много проблем, но Олимпиаду они проведут. Давайте меньше обращать внимания на то, что там у них и побольше на то, что тут у нас. Все у них будет нормально», — сказал Губерниев «СЭ».

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

(Константин Передерий)

Железнодорожное сообщение во&nbsp;Франции нарушено из-за пожара. Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

3
Обсудить
Читайте также
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоится 26 июля
Церемония открытия летних Олимпийских игр начнется в 20.30 мск
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Роднина: «Олимпиада в Париже войдет в историю со сплошным отрицательным результатом»

Сотрудники парижского отеля, где должны жить члены МОК, объявили забастовку