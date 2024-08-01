Губерниев: «Как можно болеть против российских спортсменов на Олимпиаде?»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Я вот не понимаю! Как, сука, можно болеть против наших спортсменов на Олимпиаде? До чего мы дожили? Но таких абсолютное меньшинство, ибо умная спортивная Россия всегда поддержит соотечественников!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаду были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.