Губерниев – об отказе российских пловцов от Олимпиады: «Люди хватаются за голову, они сами все профукали»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес Федераций спортивной гимнастики и плавания из-за отказа от участия в отборе на Олимпиаду-2024.

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами все профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век.

Мы должны соревноваться с самыми сильными. В бедной легкой атлетике, которая 10 лет страдает от того, что мы не выступаем практически нигде, люди готовы при малейшей возможности получить нейтральный статус.

Там есть спортсмены, которые не выступают вторую Олимпиаду подряд и не понимают, как можно отказываться от возможности выступить. Они говорят про пловцов: «Господи, это реально, что у них был шанс, и они сами не едут?» Люди хватаются за головы», — цитирует Губерниева Metaratings.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.