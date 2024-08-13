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Париж-2024

Сегодня, 01:26

Губерниев: «Страна многое делает для поддержки спорта, но надо делать еще больше»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что нужно делать России, чтобы сократить отставание от мирового спорта на фоне отстранения страны от международных соревнований.

«Нам для того, чтобы не оказаться в полной заднице, надо работать, засучив рукава. Нужно проводить соревнования, приглашать иностранцев, помогать детско-юношескому и студенческому спорту и главное — не снижать оборотов. Страна многое делает для поддержки спорта, но надо делать еще больше.

Если говорить про отставание, то оно началось с того момента, как нас отстранили. И это произошло не 2,5 года назад, а в легкой атлетике, например, значительно раньше. Наша задача сейчас — минимизировать риски, а отставать мы будем в любом случае. Вопрос только на сколько", — приводит слова Губерниева Sport24.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер и&nbsp;олимпийский мишка на&nbsp;трибунах. Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу

Источник: Sport24
Дмитрий Губерниев
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